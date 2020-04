(VIDEO) Cientos de personas acuden a plaza comercial de SDE en búsqueda tarjeta Solidaridad

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de este viernes cientos de personas se aglutinan en las inmediaciones de la oficina de Asistencia Social, ubicada en Mega Centro de Santo Domingo Este, donde supuestamente serán entregadas las tarjetas del programa "Progresando con Solidaridad", la cual contempla un subsidio de alimentación a personas de escasos recursos. @plansocialrd @presidenciard #elnuevodiariord #covid19