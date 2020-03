(VIDEO) Cientos de fiscales apoyan el concurso del Ministerio Público

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) y la Asociación de Fiscales de Carrera protestaron este jueves frente a la Procuraduría General de la República exigiendo que se realicen los concursos para elegir los candidatos a ocupar puestos en el Ministerio Público tal y como lo establece la ley orgánica de esa entidad.

“Reiteramos nuestro apoyo al concurso convocado en fecha 7 de febrero por el consejo del Ministerio Publico, el cual ha sido prorrogado en detrimento de nuestros derechos. Exigimos que el mismo sea realizado según establece el reglamento, porque es un derecho que nos asiste”, dijo Francisco Rodríguez, coordinador de Fiscaldom.

Agregó “Proclamamos y exigimos a las autoridades del gobierno, autores políticos y sociales que mantengan sus manos fuera de la carrera del Ministerio Público, que se cumpla y respete la ley, que garantice la funcionalidad, organización y desarrollo del régimen de carrera del Ministerio sin injerencia o discriminación de algún tipo conforme lo establece la ley orgánica de dicha entidad, 133-11”.

“Apoyamos los avances de la carrera del Ministerio Público que tantos años de lucha, lágrimas, enfermedades y muertes nos ha costado, los fiscales aquí reunidos y los que no han podido venir, decimos al país que el acoso que se ha levantado en contra el cuerpo de los fiscales aprovechando carencias institucionales como excusa, no es más que una intención de personalizar y agenciarse beneficios fuera de los procesos institucionales, alegando violaciones de la ley que no existe en estos momentos”, expresó el coordinador de Fiscaldom.

Las asociaciones reclaman que son un cuerpo conformado de más de 1,200 fiscales, de los cuales 19 atentan contra la carrera para anular el concurso y los derechos adquiridos por los fiscales del país.

