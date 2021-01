(VIDEO) Ciclista apresado por PN se defiende; dice no violó disposición de usar espacios públicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven ciclista Francis Serrano, quien protagonizó ayer lunes un incidente con miembros de la Policía, quienes lo apresaron por alegadamente violar una disposición que prohíbe utilizar espacios públicos, se defendió este martes diciendo que hubo un mal entendido entre los agentes y él, indicando que nunca violentó ninguna normativa de no utilizar espacios públicos debido a la pandemia.

“¿Cuál fue mi falta y mi error?, del cual pido disculpas a la sociedad, a mi familia y amigos, que no me paré cuando me llamó un oficial en el parque, entendiendo que me iba a decir que el parque estaba cerrado y que no podía estar allí”, aseveró el corredor.

Igualmente, dijo que no estuvo dentro del parque y que se ejercitaba en la avenida de la Salud, donde asegura hay libre tránsito para las personas hasta las 7:00pm.

El atleta emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 13:35).

Serrano sostuvo que en tres ocasiones varios agentes le comunicaron que no podía transitar en el parque, a lo que asegura siempre respondió, que no estaba dentro del parque y que estaba en la vía pública donde sí estaba permitido transitar hasta las 7:00pm.

El ciclista resaltó que tras marcharse del lugar y llegando a su residencia, unas cuatro unidades de la Policía lo abordaron y esposaron en el portón eléctrico del residencial, forcejeando con el, quitándole la bicicleta y llevándoselo detenido.

“Yo me indigné por la forma en que me trataron, donde me lastimaron físicamente, y me tratan como si fuera un delincuente, me llevan en la camioneta, me trancan en una celda junto a diez presos más, en una celda de 2×2, tratándome como un delincuente, donde yo toda mi vida me he dedicado a prepararme para representar el país”, dijo Serrano.

En ese orden, dijo que su novia que le acompañó en el recorrido en bicicleta, resultó golpeada durante el forcejeo que se escenificó con los uniformados en la entrada del residencial donde vive.

Igualmente, dijo que el detonante de la situación entre él y los agentes policiales fue la mala información que manejaban los policías, y su confusión de suponer que el agente le iba a decir lo mismo, de no usar el parque, por lo cual asegura estar arrepentido.

“Soy una persona con una trayectoria de casi diez años en el deporte y representando el país a nivel nacional e internacional en diferentes actividades como el triatlón, maratón, ciclismo y demás, por ende, soy una persona que cumple con los requisitos para ser ejemplar ante la sociedad”, refirió Serrano, sobre su persona.

Audio filtrado

Al ser cuestionado sobre un audio donde se le escucha decir que iba a salir al parque y que para sacarlo había que llevárselo preso, Serrano indicó que el audio fue sacado de un grupo de WhatsApp donde hay unos 80 ciclistas, y que el mismo fue sacado para hacerle daño a su persona.

“Yo le estoy explicando a un compañero, le envío ese audio a el, y le explico que debe exigir sus derechos y que si lo paran tu le dices que estás en todo tu derecho de circular”, enfatizó.

Igualmente, dijo que tiene las evidencias de la conversación y que el audio fue sacado de contexto, ya que fueron tres audios, y que sacaron el único que produciría morbo por la mano malintencionada que lo filtró.

Reconocimientos

Francis Serrano expresó además, que dentro de sus reconocimientos como deportistas están el que recientemente el Ministerio de Deportes, institución que lo condecoró por su desempeño en una competencia donde ganó en la categoría máster.

“No están hablando de un delincuente ni de una persona equis cualquiera, de ahí viene la indignación que se ve en el video”, refirió el deportista.