(VIDEO) Ciclista amenazó de muerte a presidente de Fedoci sería sancionado por varios años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano ciclista Deivy Capellán, quien amenazó el domingo al presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Jorge Blas Díaz, podría ser sancionado por varios años, no solo en el país, también en el extranjero.

Capellán, de la categoría Master A, irrumpió en la prueba correspondiente al campeonato nacional de ciclismo en ruta a esa categoría sin previamente estar inscrito en la carrera para hacerlo y sin llevar colocado en su espalda el dorsal que lo identifica para accionar en la misma, sería amonestado la próxima semana, informó Blas Díaz este jueves en rueda de prensa.

Blas Díaz presentó a los periodistas la hoja de inscripción de esa categoría, de la cual días antes se habilitó un links para hacerlo y en que lo hicieron 24 competidores, más un pequeño grupo de cinco que lo hicieron minutos antes de salir ese lote, cosa que no hizo Capellán.

Detalló el nativo de Santiago que en esta lista no figuraba Capellán, hecho que por ende lo inhabilitaba de correr en la misma, empero de manera repentina se insertó en la competencia e hizo caso omiso a las órdenes del juez, Carlos Manuel Estrella para que abandonara la carrera, ya que no había agotado los procedimientos legales para poder participar.

El impasse surge, cuando Capellán, un exmiembro de la selección nacional, cruza delante a la meta en el grupo, por lo que minutos después procede a reclamar su premio, hecho que realiza de manera ofensiva y atropellante ante el presidente de Fedoci, quien expuso que el pedalista hasta lo amenazó de muerte.

La competencia se celebró en la Circunvalación Norte de la ciudad de Santiago.

“El corredor -Deivy Capellán- no se inscribió, no estuvo en el área de salida. Cuando pasa la primera vuelta de unos 30 kilómetros, el pedalista pasa por la meta sin el número de identificación, una vez los jueces lo ven alertan a los organizadores alegando que él debe abandonar la carrera, pero el no hizo caso, fueron donde mí, le avisamos a algunos acompañante, pero sigue en la carrera”, narró el presidente de Fedoci, quien agregó que el corredor pasó la meta, aun cuando no podía seguir corriendo.

Blas Díaz expone que los corredores al terminar la carrera fueron a la mesa técnica a dar el aviso de que ellos lo vieron pedaleando, pero como sabían que no se inscribió ni que salió junto a ellos, pues lo dejaron libre, a sabiendas que no era un competidor para ellos y lo dejaron que ganara.

“Ese corredor (Deivy Capellán) fue donde mí al final y me dijo que hable con los jueces para que le den el triunfo, que él fue quien ganó”, comentó cabizbajo. “Le dije que como presidente nadie puede decirme lo que tengo que hacer, que no lo haría, porque prefiero dejar el ciclismo antes de hacer lo incorrecto, y mucho menos relajar con el esfuerzo de los corredores”.

“En tantos años que tengo en el servicio del deporte, primero como atleta y ahora como presidente seguiré siendo un hombre íntegro, porque se del esfuerzo de cada corredor”, reveló.

Emilio Valdez (El Caballito), presidente de la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional, dijo a los medios que apoyaba la decisión de la Fedoci y del presidente de la institución, ya que no estuvo de acuerdo con lo que acción del ciclista Capellan, quien pertenece a su asociación.

Comisión de disciplina

El caso de Capellán fue pasado casi de inmediato a la Comisión de Disciplina, que lo conocerá en un juicio en los próximos días con la presencia de varios miembros del Colegio de Comisarios y el propio pedalista.

El ciclista nativo de Santo Domingo pudiera estar enfrentando una suspensión por varios años, alejado del ciclismo nacional e internacional. La comisión disciplinaria está integrada por el abogado Misael Brito, Bernardo González y José Frías.

Aquí declaraciones de Jorge Blas Díaz.

