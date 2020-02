(VIDEO) Chupany dice hay que evitar falsos rumores coronavirus en RD; expresa Margarita “es jugada maestra”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupani, expresó este martes que los dominicanos deben evitar los falsos rumores sobre el coronavirus, enfermedad que ha matado más de 2700 personas solo en China, para no alarmar a la ciudadanía ante esta problemática de salud mundial.

“El coronavirus es un tema que preocupa bastante a la población dominicana, evitemos las falsas alarmas. Me llaman frecuentemente diciendo que una persona llegó de China y murió a los pocos días, cuando se investiga sucede que no está vinculado a eso. Los rumores por las redes sociales no debe seguir propagándose”, sostuvo el titular del SNS.

Chupany también indicó que las instituciones como el Ministerio de Salud, Promese/ Cal, entre otras, se mantienen trabajando constantemente y son asesorados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para estar alerta ante cualquier evento.

El funcionario emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata, Enrique Mota y Nelfi Stapleton, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite de lunes a viernes por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El director del SNS recordó en que la República Dominicana no ha tenido ningún caso de coronavirus hasta el momento.

Logros en el renglón salud

Al ser preguntado sobre logros alcanzados en el sector salud durante el Gobierno de Danilo Medina, Chupany dijo que a la llegada del mandatario existía un deterioro importante a nivel nacional, donde se inició un proceso de construcción y reconstrucción de hospitales.

“En estos momentos tenemos alrededor de 60 centros que han sido intervenidos, de los cuales 46 han sido entregados y están en uso y otros más que están en su etapa final”, aseguró Chupany.

Seguridad social

El también economista resaltó que en el aspecto de seguridad se ha avanzado, ya que la República Dominicana, Haití y El Salvador, eran los tres países con más baja cobertura en seguridad social de la región y a la fecha se ha revertido esa situación.

“Hoy estamos entre los cinco primeros países de América Latina en lo que se llama cobertura de salud, el cual es un tema importante en términos de protección social y financiera”, puntualizó Chanel.

Escogencia de Margarita como vicepresidenta

Al abordar el tema político, el también miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que la escogencia de Margarita Cedeño de Fernández como candidata vicepresidenta de Gonzalo Castillo, es una jugada política importante.

“Es una jugada maestra del PLD que anunció a la actual vicepresidenta para repetir en ese cargo. Es probablemente la mujer más popular que hay actualmente en la política dominicana. Para cualquier partido político el hecho de que sea su candidata vicepresidencial yo creo que agrega un valor importante en cuanto a experiencia y capacidad técnica”, sostuvo el también político.

Rosa Chupany expresó que fue una sorpresa para todos los presentes en la asamblea de dirigentes del PLD ya que en ningún momento se filtró información alguna sobre el hecho, lo cual causó “un impacto importante”.

