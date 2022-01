Christopher Paniagua descarta “campañas de descrédito” contra RD hayan tenido algún efecto en turismo

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, descartó que las supuestas campañas de descrédito montadas a República Dominicana por el tema haitiano y otras situaciones, hayan tenido algún efecto negativo en el turismo dominicano y en la inversión económica a ese sector.

“No hemos tenido ningún efecto, no recuerdo a un inversionista sacando una inversión debido a estas campañas, yo también creo que este Gobierno ha sido muy proactivo en monitorear la situación”, declaró.

De acuerdo con lo expresado por el ejecutivo en un desayuno ofrecido a la prensa dominicana en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2022, está excluida la idea de que el país tenga un enemigo que quiera afectar el crecimiento económico, sin embargo, señaló que siempre existirán comentarios negativos, por lo que cree necesario que se siga fomentando la esencia de la República Dominicana.

“Yo no diría que tenemos enemigos, pero siempre van salir cositas, es necesario seguir fomentando las cosas que importan, y esa esencia de la República Dominicana, si hacemos eso y lo hacemos de una manera efectiva, esa será la mejor vacuna para ese tipo de cosas, se está logrando y se va a seguir logrando”, expresó.

Asimismo, insistió en que es necesario “seguir promoviendo la República Dominicana como es, “un país confiable, seguro, un país con gente amable, dispuesta, con estabilidad política, social y macroeconómica, un país que supera los retos”.

Además, resaltó el trabajo que ha venido realizando el Gobierno e indicó sentirse orgulloso de la proactividad que han tenido las autoridades para hacer frente a los inconvenientes presentados en el sector turístico.

“Hemos conversado con el ministro David Collado en varias ocasiones sobre su estrategia al respecto con el tema del turismo, pero ellos han estado muy activos con monitorear y actuar”, señaló.

En ese sentido, comunicó que esta entidad bancaria va a realizar todo lo posible para agregar valor al país, y superar cualquier dificultad que se pueda presentar en el futuro.

“El Popular va hacer todo lo posible en caso de que se presenten cositas, para agregar valor y superarlas, yo me siento muy cómodo con lo que yo estoy viendo, me siento muy optimista con el futuro de nuestro país, me siento muy orgulloso de ser dominicano”, concluyó .

