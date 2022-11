VIDEO: Chris Duarte se luce y establece marca personal con 30 puntos 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escolta dominicano Chris Duarte logró el máximo total de su joven carrera en la NBA, al anotar 30 puntos en la derrota de los Pacers de Indiana 116-109 este lunes ante los Nets de Brooklyn.

Duarte superó su marca anterior, que era de 27 puntos, cantidad que anotó en su partido de debut en la liga el 21 de octubre del pasado año ante los Hornets de Charlotte y que repitió el 20 de enero de este año ante los Warriors de Golden State.

El puertorplateño, quien por primera vez jugó más de 30 minutos en un partido en la actual campaña, estuvo en cancha por 37 minutos en los que encestó 10 de los 15 intentos que realizó en este duelo ante los Nets.

Duarte estuvo certero de larga distancia, encestando 5 de los 10 disparos que tomó desde la línea de tres puntos, para sumar 15 de sus puntos des detrás del arco.

Chris Duarte drills a buzzer-beater triple from DEEP to end Q3 🚨

