VIDEO: Chris Duarte anota 11 puntos en primera victoria de Pacers en pretemporada NBA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Chris Duarte continúo este viernes demostrando su talento a la dirigencia de los Pacers, en el partido que el conjunto de Indiana derrotó 109-100 a los Cavaliers de Cleveland en la pretemporada de la NBA.

Duarte, quien inició en el quinteto titular del conjunto de Indiana, se mantuvo en cancha durante 20 minutos, en los que anotó 11 puntos, tomó tres rebotes, dos de ellos ofensivos, otorgó dos asistencias y se robó un balón.

El base dominicano lanzó de 11-5 desde el campo, mientras logró encestar uno de cuatro desde la línea de tres puntos.

Watch the Game Highlights from Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers, 10/08/2021 pic.twitter.com/YMPpUcezLi

— Ofer Meisels (@OferMeisels) October 9, 2021