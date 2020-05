(VIDEO) Choferes en Bayaguana acusan a Hubieres malgastar fondos del sindicato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Miembros del Sindicato de chóferes Santo Cristo de Los Milagros, en el municipio de Bayaguana, exigieron este jueves al empresario de transporte, Juan Hubieres, una explicación sobre el uso de los fondos recaudados por dicha institución.

Durante una manifestación en los alrededores del sindicato, expresaron que en esa entidad se toman decisiones sin el consentimiento de los demás integrantes, que no se hacen asambleas ni elecciones, lo que consideran es una franca violación a los estatutos y a los derechos de las mayorías.

Detallaron que con la venta de combustible, las multas, entre otros se generan aproximadamente 900 mil pesos mensuales “ lo que al año sería alrededor de unos 10 millones de pesos y no se justifica que la organización no cuente con un centavo para auxiliar a los miembros en esta situación de pandemia que vivimos y por la cual no podemos laborar” Precisaron.

Acusaron a Hubieres de implantar una dictadura ya que según ellos “por más de seis años no ha permitido que se llame a la asamblea y mantiene atemorizado a los miembros del sindicato a través de un grupo de tigueres que vienen desde El Almirante para amenazar a los chóferes y cobradores”.

Los integrantes del gremio Juan Pablo Puentes y Felipe Brito hicieron un llamado a la prensa nacional y local, reiterando que si algo le pasa a cualquiera de los chóferes y cobradores del sindicato, responsabilizan directamente a Juan Hubieres.

