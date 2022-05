(VIDEO) Choferes de Santiago Oeste piden un año de prisión preventiva contra el dirigente de la Ruta F

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -El próximo domingo se llevara a cabo la audiencia del caso del dirigente de la ruta de transporte publico de Santiago Oeste Persio Veras, quien fue arrestado el pasado martes por un supuesto intento de homicidio contra el conductor Celestino Rodríguez Rodríguez apodado “ El guardia”.

“Le quiero hacer un llamado a todas las autoridades competentes de que intervengan en el asunto, porque ya los choferes de Cienfuegos no aguantamos más abuso. No es justo que un chofer salga a trabajar y que simplemente porque no vaya de acuerdo con los abusos cometidos por el señor Persio Vera se le maltrate”, subrayó uno de los conductores quien no dio a conocer su nombre.

Por otro lado, el señor Rafael Rodríguez confesó también haber sido víctima de las agresiones del sindicalista y de sus dos parientes “alias Moñoño así como su hijo Feisito, quienes supuestamente estos últimos le lanzaron puñaladas sin lograr herirlo.

Hasta el momento, el herido se encuentra hospitalizada en un centro de la ciudad con múltiples traumas en el cráneo.

Por otro lado, el arrestado al ser trasladado a la carcelita dijo a los medios de la prensa, que el Gobierno actual era el responsable de todo lo sucedido.

“Esto es una acción del Gobierno y lo vamos a demostrar desde que salga de aquí. Tenemos una rueda de prensa para enseñarle, para demostrarles a ellos que esto es un abuso del Gobierno y le vamos a llevar la caja para que ellos pongan el muerto. Estamos dispuesto a morirnos por ellos”, subrayó.

El próximo domingo se llevará a cabo la audiencia del caso del dirigente de la ruta de transporte público de Santiago Oeste Persio Veras, quien fue arrestado el pasado martes por un supuesto intento de homicidio contra uno de los choferes apodado “El Guardia”, quien hasta el momento no se ha dado a conocer su nombre.

Relacionado