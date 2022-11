(VIDEO) Choferes de diversas rutas protestan por el gran desorden en el tránsito de Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Conductores de diversas rutas de transporte en Santiago protestaron este miércoles por el gran desorden en el tránsito de la ciudad y exigieron al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Corasaan) trabajar en conjunto para coordinar de forma favorable las obras en beneficio del fácil desplazamiento en las vías.

Antonio Ulloa, chofer de la ruta F de Santiago Oeste, expresó “aquí hay un entaponamiento en el medio de Santiago que usted no haya por donde caminar, vea ese Cienfuegos, el monorriel está en todas partes, que no hay por donde caminar ahí, Coraasan por otro lado allá en el hospital que esta todo roto y hay que caminar para darle el servicio al pasajero, entonces yo quiero sé que pongan de acuerdo tanto los del monorriel como los de Coraasan, porque ya los pobres carros y choferes no hayan por donde transitar”.

Al referirse al tema de la nuevas ruta que se implementara haciendo uso de guaguas, nombradas SO, señaló que a su entender el alcalde Eddy Báez intenta estafar al presidente Luis Abinader ya que considera incorrecto el método.

Por su parte, Deivis Manuel Tavárez, secretario de la ruta Q, explicó que no están de acuerdo con la nueva ruta, debido que afectara el todo el sistema de transporte ya que tiene 216 francas y la ciudad se encuentra hecha un caos con el desarrollo de obras.

Por otro lado, Domingo Checo conductor de los autobuses de la 27 de febrero, mejor conocidos como Banderitas, deploro también la forma en que el alcalde Abel Martínez se encuentra ejerciendo sus funciones con relación al tránsito de la ciudad y el manejo de los choferes.

“¿Y Así es que Abel Martínez quiere ser presidente? Maltratando la ciudadanía y maltratando los choferes”, puntualizó.

