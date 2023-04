(VIDEO) Chofer del vehículo donde iba niño asesinado en Santiago: «ellos me tiraron a matarme a mí»

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El conductor del vehículo donde iba el niño que mataron en Santiago el pasado miércoles, Jorge Luis Bautista, expresó este viernes que los autores del hecho le tiraron a matar a él, pero que al no sentir el impacto pensó que no le habían dado a nadie.

Según Bautista, quien recogió en el Aeropuerto Internacional del Cibao a la familia de Gioser Luis Feliz, de 9 años, la persecución que vivieron parecía un intento de atraco y por eso no detuvo el vehículo.

«Yo pensaba que el tiro no le había dado a nadie, porque legalmente ellos me tiraron a matarme a mí, porque yo nunca me quise parar, había una patana por ahí, me le tiré encima a la patana, ellos no pudieron doblar por donde yo doblé y aflojaron un tiro», expresó Bautista a la prensa.

Cuando se le preguntó si los atacantes le dijeron algo, Bautista respondió que no, que simplemente pasaron dos veces por delante del vehículo y él creía que se trataba de un borracho que iba a chocar contra él.

Además, Bautista informó que había cinco personas en el automóvil al momento del ataque, incluyendo al niño asesinado que iba en el medio del vehículo, al lado de su hija, pero un poco más hacia adelante.

Confirmó que el automóvil recibió un solo impacto de bala, el que terminó con la vida del menor.

