(VIDEO) Charytín Goyco sobre Abinader: Si fuera por mi lo tuviéramos 20 años más

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La reconocida presentadora de televisión Charytín Goyco se ha vuelto tendencia este miércoles en redes sociales por sus halagos al presidente de la República, Luis Abinader, durante la entrega de un reconocimiento en el Palacio Nacional por su trayectoria profesional.

Al recibir la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, a manos del presidente, la destacada presentadora expresó que, si estuviera en sus manos la decisión, Abinader permanecería en el cargo hasta el 2044.

“En verdad me siento muy honrada, señor presidente, en recibir de usted este máximo reconocimiento que mi país me ha dado y me da mi presidente, el presidente que este país necesitaba, lo tenemos aquí y si fuera por mi lo tendríamos 20 años más”, manifestó Goyco.

Junto a Charytín también fue reconocido Negro Santos y dicha distinción se hizo mediante los Decretos 660-22 y 48-23, emitidos por el Abinader, el cual fue leído en el acto por el subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla.

El mandatario manifestó que una de las funciones de un jefe de Estado es reconocer la gente de valía, además resaltó el valor que tienen ambos condecorados ya que son dos personas que llenaron de orgullo a República Dominicana en el exterior.

“Con estos reconocimientos, tenemos que mostrarle a esta sociedad, los dominicanos que son ejemplo. Hoy hacemos justicia. Hacemos lo que un gobierno y un liderazgo tiene que hacer, reconocer a nuestros hombres y artistas”, expresó Abinader.

Al recibir la condecoración, Negro Santos, agradeció al presidente Luis Abinader y la dedicó a la gran diáspora dominicana “porque ella hizo grande a “Santo Domingo Invita”, sentándose sábado tras sábado y domingo tras domingo a ver este programa”, expuso Santos.

En tanto Charytín, también agradeció al gobernante y enunció, “esto es simplemente un recordatorio de todo lo que me falta por hacer, por mi país, por Dios, por mi gente, por mi presidente y por la vida”

