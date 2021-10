VIDEO: Charlie Morton sale del primer juego por fractura y se perderá lo que resta de la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En la parte baja del tercer inning del Juego 1 de la Serie Mundial la noche del martes en el Minute Maid Park de Houston, el lanzador derecho de los Bravos de Atlanta, Charlie Morton, dejo el partido y tras ser sometido a radiografías determinó que sufrió una fractura en el peroné derecho, lo que causará que se pierda el resto del Clásico de Otoño.

Morton lanzó una curva a 80 mph para ponchar al venezolano José Altuve, pero fue retirado inmediatamente del diamante tras dicho envío y fue reemplazado por el zurdo A.J. Minter.

Charlie Morton’s curveball is a work of art and I won’t be convinced otherwise pic.twitter.com/MhM2VYEKEP

— Ben Palmer (@benjpalmer) October 27, 2021