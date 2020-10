(VIDEO) Charlie Marioti emplaza a Leonardo Faña por supuesta difamación en su contra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exsenador de la provincia Monte Plata, Charlie Mariotti Tapia, intimó este jueves formalmente al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, a que en un plazo improrrogable de veinticuatro horas proceda a desmentir, públicamente, a través de los medios de comunicación las declaraciones difamatorias vertidas por él en fecha 25 de septiembre de 2020.

El accionante aseguró que de no obtemperar a la presente intimación, el funcionario será sometido a la acción de la justicia, por violación a los artículos 29 y 33 de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, del 15 de diciembre de 1962.

Una comunicado de prensa establece que el acto fue notificado este jueves vía los abogados Moisés M. Moreta, Valentín Medrano P y Héctor Luis Mejía, quienes asumen la defensa técnica del ex congresista.

Mariotti fundamenta su acción judicial sobre las declaraciones ofrecidas por Faña el pasado 25 de septiembre a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional en la que dijo:

“…hay cuatrocientos, entre vehículos, equipos pesados, volteos, tractores, y la mitad de las matriculas de esos vehículos han desaparecido, y nosotros andamos detrás de ellas; hay una parte que fueron repartidos en las visitas sorpresas, pero la matrícula dice Instituto Agrario Dominicano, y yo tengo la responsabilidad y está pasando una auditoria y todos los equipos tienen que aparecer, muchos de ellos no se saben dónde están; hemos encontrado varios de ellos, ya tenemos 22 recuperados, dentro de esos hay dos “greda” y cada “greda” costó RD$18,000,000.00, y los regalaron y uno estaba en Monte Plata que ya lo recuperamos “tapao” con una lona, nuevecito, y hay otro que está en Santiago y andamos buscándolo, nuevecito también”.

Agrega que tras los periodistas cuestionarlo “pero ¿regalado a quién?”, faña respondió: “a particulares y a asociaciones fantasmas que hicieron y algunas hay que son asociaciones de agricultores, entonces después que pasen las auditorias y recuperemos todos los equipos, entonces, las asociaciones de agricultores, y todos lo que están involucrados los vamos a llamar, para ver cómo fue que les donaron esos equipos.”.

El documento agrega que a otra pregunta de los periodista de que ¿Cuántos vehículos que hay desaparecidos hasta el momento? Faña respondió: “cerca de doscientos, entonces el IAD tiene que recuperarlos” periodista: “cuanto hacían esos vehículos” Faña: “bueno, hay que cuestan RD$18,000,000.00, hay dos “greda”, nuevos, comprado de caja, y están…encontramos uno en Monte Plata, en una marquesina “tapao” con una lona”.

Ante otra pregunta de “¿quién lo tenía?”, el funcionario señaló “un político, un dirigente político del PLD y hay otro que está en Santiago que lo tiene otro dirigente político, que ya sabemos y lo andamos buscando”. Periodista: “el de Monte Plata, ¿el ex senador era que lo tenía?” Faña: “estaba involucrado el ex senador”. Periodista: “¿el ex senador? ¿Charlie Marioti?” Faña: “está involucrado, de todo eso después que pase la auditoria va a pasar a justicia” – Periodista: “¿ustedes van para los tribunales?” Faña: “pero claro, porque un estado no puede manejarse así, dilapidando los recursos del pueblo” … Periodista: “¿van a someter también al ex senador?” Faña: “todo el que esté involucrado tiene que pagar consecuencias porque no puede ser que el país lo estuvieran manejando así de esa manera, y todo perdido”.

En el documento legal, la defensa de Maritti dejó claro que el interés del acciónate no es contender, litigar o afectar en el legítimo derecho de salvaguardar los intereses institucionales que procura proteger, y de los cuales manifiesta hacer causa común bajo la égida de que “todo el que describa un accionar ilícito en su obrar, es pasible de ser investigado, acusado y condenado en proporción a su delito”.