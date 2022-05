(VIDEO) Charles Mariotti reitera el rechazo del PLD al complejo hidroeléctrico en Las Placetas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- “No nos mate presidente, no nos quite los ríos vivos, siembre agua, siembre vida y siembre árboles”, con esta expresión Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) finalizó su intervención en el encuentro realizado en el municipio Jánico, en la sierra de la provincia Santiago.

Mariotti reiteró así la oposición del PLD a las intenciones del Gobierno, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, de construir un complejo hidroeléctrico en Las Placetas; ubicada en la zona de la Sierra, provincia Santiago.

Según indica este domingo un comunicado, por diferentes vías el PLD y su dirigencia han manifestado su rechazo a la construcción de dicha presa debido al daño ecológico y social que, ocasionará a los afluentes de allí, a la producción agropecuaria, al ecoturismo y a los asentamientos humanos en lo que se proyecta sería zona de influencia de la misma.

“Se proponen pasarle la sierra a estas comunidades, es decir talarlas, derrumbarlas, destruirlas” dijo Mariotti al reiterar la postura asumida por su organización con relación a la hidroeléctrica en la comunidad Las Placetas.

Explicó que la postura de rechazo a la Presa no se trata de un enfoque de coyuntura, sino que se fundamenta en estudios y consultas de los especialistas y además de que en la gestión de Gobierno del Presidente Danilo Medina se dejó cerrado ese caso por el impacto negativo que genera.

“No nos mate presidente, no nos quite los ríos vivos, siembre agua, siembre vida y siembre árboles para contar con más ríos vivos. No y no a las Placetas”, expresó el secretario general peledeístas.

La Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales del PLD había advertido que la ejecución de dicho complejo hidroeléctrico representaría un ecocidio que afectaría seriamente a las comunidades de los municipios Jánico y San José de Las Matas, entre otras.

Mariotti encabezó en Jánico un encuentro con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana dentro del esquema de la Secretaría General Itinerante que programó los días sábado y domingo en los municipios de la sierra de Santiago.

El primero de los encuentros se realizó en Sabana Iglesia y concluirán este domingo en San José de las Matas, siguiendo un esquema interactivo en el que primero los dirigentes locales agotan turnos ante los participantes, que son presidentes de Comités Intermedios, de Base y los miembros de la Dirección Municipal, posteriormente el Secretario General cierra la reunión refiriéndose a los puntos tratados por sus compañeros y compañeras.

En los encuentros de los municipios de la Sierra Mariotti ha tenido de compañía al enlace en la provincia Santiago, Tony Capellán, así como miembros del Comité Central y dirigentes locales y nacionales.

Al inicio de su intervención invitó a sus compañeros y compañeras a desarrollar las tareas políticas acorde a los tiempos sin dejar atrás las esencias del PLD que se sustenta en el boschismo, teoría de guía de las y los peledeistas.

Relacionado