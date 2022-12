(VIDEO) Charles Mariotti asegura Abel Martínez en el Cibao se convirtió en un fenómeno

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, aseguró que Abel Martínez, por lo menos en la Región del Cibao, se ha encargado de convertirse en todo un fenómeno y que esa organización se está encargando de apoyarlo.

“En el Cibao Abel se está convirtiendo, ya es un fenómeno, sin ningún tipo de hipocresía, con toda sinceridad. Abel ya es un fenómeno real y cuando tengamos el partido renovado con las nuevas direcciones, ya veremos, otro gallo va a cantar”, manifestó el dirigente.

En ese mismo orden, ponderó que el partido está apostando a la sabiduría de los ciudadanos, quienes a su entender evitaran equivocarse nuevamente en las próximas elecciones presidenciales.

“El PLD está apostando a Abel Martínez, el PLD está apostando al PLD, y el PLD está apostando a la sabiduría del pueblo dominicano, que no creo…estoy convencido, que no volverá a equivocarse, que la hora del 2020 no se va a repetir y que definitivamente es para dentro que vamos”, expresó.

Mariotti también anunció que los días 9 y 10 de diciembre se estará efectuando la renovación de las direcciones municipales y provinciales.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en la comunidad de Laguna Salda en Valverde Mao.

