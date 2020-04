(VIDEO) CESTUR detiene extranjeros por violación del toque de queda en Las Terrenas

View this post on Instagram

El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (@cestur_rd ) del municipio Las Terrenas, provincia Samaná, detuvo la noche de este jueves a siete extranjeros quienes supuestamente violaron el toque de queda y la prohibición del baño en las playas. Los extranjeros fueron llevados al destacamento de la Policía Nacional en la referida demarcación. Según versiones extraoficiales cada tarde después de la 5:00 PM el grupo de los apresados se dedicaba hacer fiesta en la playa violentando la normativa dispuesta por el gobierno de la República mediante decreto. #elnuevodiariord