(VIDEO) CESFRONT entrega a la DGA más de 100 mil unidades de cigarrillos incautados en la frontera

en la frontera EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), informó este jueves que entregó más de 100 mil unidades de cigarrillos incautados en la frenta a la Dirección General de Aduanas (DGA). Fueron ciento sesenta y un mil quinientas (161,500) las unidades de cigarrillos de las marcas (Comme il Faut, Point, Capital y Nise), las entregadas a la DGA por ese cuerpo castrense, luego de ser ocupadas a contrabandistas en varios operativos realizados por el CESFRONT en la frontera con Haití. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord