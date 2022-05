(VIDEO) César Fernández: “No hay forma de que Abinader se reelija”; FP presentará coalición el 5 de junio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo (FP), César Fernández, aseguró este jueves que el gobierno de Luis Abinader tiene un alto porcentaje de rechazo en las encuestas, por lo que consideró que “no hay forma” de que el primer mandatario se reelija en el 2024.

“Con los desaciertos que tienen los perremeistas disgustados en el Gobierno que no están nombrados, desaciertos en el sector agrícola y quebrando negocios, no hay forma de que el presidente se reelija, podría ser que la cosa esté tan oscura para el 2024, que el presidente Luis Abinader no se presente como candidato”, expresó.

Fernández fue entrevistado por los comunicadores Yineuri Díaz, Alberto Tavárez y Héctor Luzón, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 15:41).

Prosiguió diciendo, que la Fuerza del Pueblo es un partido abierto a los políticos que decidan buscar otra alternativa que les garantice un mejor bienestar, por lo que informó que el próximo 5 de junio, esa organización política estará presentando una importante coalición.

Aseguró que hay una clase social que está dirigiendo el PRM, que tiene los puestos importantes en el Gobierno y dijo que podría haber un sentimiento de disgusto y molestia desde la base de ese partido.

“En el caso del PRM lo que vemos es una gran decepción y se nos acercan compañeros decepcionados, porque no han sido tomados en cuenta en su gobierno, la Fuerza del Pueblo ha manejado en los últimos cinco meses tres encuestas importantes, el 6% dice que el Gobierno va mal y que las expectativas de que mejore están mal”, explicó.

En ese sentido, precisó que tres meses atrás el presidente Luis Abinader tenía un 57.60% a su favor, por lo contrario dijo que ese valor ha declinado porque en la última encuesta realizada por la Fuerza del Pueblo para medir la voluntad política en el Distrito Nacional, Leonel Fernández lograría un 54% mientras que Luis Abinader solo un 45%.

“La valoración del Gobierno es mala, eso hace difícil que un presidente pueda reelegirse, en todas las encuestas que tenemos el presidente Luis Abinader, está marcando un 40% de intención de voto”, externó.

Relacionado