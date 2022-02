(VIDEO) ​​César Fernández asegura reforma constitucional busca reducir 50+1 para reelección Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, aseguró este viernes que con la propuesta de reforma constitucional el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) buscan garantizar la reelección del presidente Luis Abinader reduciendo el porcentaje del 50 +1, porque es “imposible” que se vuelva a repetir lo de los pasados comicios.

“Lo que ocurrió en el 2020, que el presidente Abinader ganó en primera vuelta con un 52 % es imposible que ocurra en el año 2024, por la sencilla razón de que a dos años de gobierno no tenemos nada tangible, tenemos una política económica desastrosa, la política de seguridad ciudadana no funciona, no hay ningún plan”, sostuvo.

Fernández fue entrevistado por los periodistas Alberto Tavárez y Héctor Luzón en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que debido a que las autoridades del Gobierno tienen “ese temor”, están buscando mecanismos que los ayuden a mantenerse en el poder, sin embargo, dijo que el partido Fuerza del Pueblo está totalmente opuesto a eso y exhortó a los demás partidos de oposición a no hacerle el juego al oficialista.

El ingeniero cuestionó que la actual administración haya decidido colocar en diferentes mesas, temas de discusión que ya tienen escritos y puede imponer su aprobación en el Congreso Nacional.

“Pienso también que someter una discusión para una reforma constitucional en este momento, puede ser como fuegos artificiales, no tienen fórmula de cómo controlar el precio de los combustibles, están perdidos en el control de precios, en cómo mitigar que una libra de arroz cueste 40 y pico de pesos, que un galón de aceite cueste 600 pesos, no saben cómo hacerlo”, agregó.

En cuanto al punto sobre crear los seis años de inamovilidad del procurador general de la República para que el Ministerio Público sea totalmente independiente, Fernández manifestó que ese organismo está actuando de una manera correcta, por lo que le parece que el oficialista está buscando garantías de no persecución.

“Lo que estamos viendo es que los amigos del PRM quieren perpetuarse en el poder y que la justicia no les llegue”, sostuvo.

Sector Eléctrico

Al hablar sobre la decisión de eliminación de subsidios a las empresas generadoras de electricidad privadas, el dirigente dijo que están de acuerdo con el desmonte de los subsidios y las exenciones en general, no obstante, dijo que todo lo relativo a ese sector debe llevarse a la discusión del pacto eléctrico, incluyendo lo que se pretende hacer con la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

“Si usted quiere que Punta Catalina sea eficiente y se mantenga en el tiempo, entonces licite la operación y mantenimiento si evidentemente en el PRM no hay técnicos, porque el presidente no confía en nadie del PRM para gobernar, si esa es su decisión la respetamos”, expuso.

