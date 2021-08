(VIDEO) César Fernández asegura que Gobierno “no tiene un plan para nada”

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario nacional de propaganda de la Fuerza del Pueblo e ingeniero coordinador del proyecto RD 2024, Cesar Fernández, manifestó este lunes que “el Gobierno en nada tiene un plan”, refiriéndose a la rendición de cuentas presentada el jueves de la semana pasada por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Estuve viendo la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y vi como un espectáculo de fuegos artificiales. No sólo en infraestructura, el Gobierno en nada tiene un plan”, expresó.

Fernández se expresó en esos términos durante la transmisión especial de El Nuevo Diario TV “Análisis del Primer Año de Gobierno del Presidente Luis Abinader”, con los panelistas Jaime Rincón, Anderson Rodríguez y Aneudy Ramírez.

Criticó que en la rendición de cuentas del MOPC hayan hablado de más de 70 mil millones de pesos para inversión en obras de capital, ya que en el presupuesto de la institución solo están contemplados unos 40 mil millones, de los cuales solo $11,500 millones de pesos son para inversión en ese Ministerio.

“Ojalá el país invierta 70 mil millones de pesos para que la economía se dinamice, pero sencillamente que nos expliquen cómo van hacer realidad ese sueño y de dónde saldrá ese dinero”, indicó.

Sobre el plan de asfalto

Fernández también se refirió al extenso plan de asfaltado que el presidente Luis Abinader anunció para iniciarse el próximo 18 de agosto, pero aseguró que no pueden iniciar dicho plan porque la licitación que lleva a cabo el MOPC se abrirá el 30 de agosto.

“Entonces, ¿dónde está el asfalto que está ofreciendo el Gobierno?, no entiendo cómo ponen al presidente a hacer un papel no adecuado, de cosas que no están y qué saben los que le dicen al presidente”, sostuvo.

Refiriéndose al dato expuesto en la rendición de cuentas del MOPC donde informaron que en el 2021 habrían reparado unos 100 kilómetros de repavimentación de caminos vecinales, Fernández dijo que es algo nunca visto, en virtud de que en las inversiones de todos los gobiernos pasados el promedio anual de mantenimiento y reparación de esas vías de acceso estuvo por encima de los 500 kilómetros.

“Es decir, 100 contra 500, yo te pudiera decir que en ese examen de repavimentación de caminos vecinales sacaron cero y no es correcto. En caminos vecinales no hicieron nada porque ahora es que van a licitar los camiones para dar mantenimientos”, explicó.

De la carretera del Ámbar

El miembro de la Fuerza del Pueblo mencionó que no se sabe cuál es el estatus de la carretera del Ámbar, según lo establece la ley 47-20, para permitir la participación de otros ofertantes, lo que señaló que tampoco ha ocurrido.

“Es decir, que es una obra entregada grado a grado a un grupo empresarial que aparentemente se le quiere dar, a nivel institucional en construcción al Gobierno no lo veo bien”, expresó.

Sobre el Gabinete de Transporte de la Presidencia

Fernández criticó que se haya emitido el decreto presidencial 289-21 del pasado 18 de junio, donde se establece el Gabinete de Tránsito y Movilidad de la Presidencia, y explicó que ese gabinete está sustituyendo a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y al propio Ministerio de Obras Públicas.

“De repente, por un decretazo del presidente de la República ya esas oficinas no tienen esa función, entonces estamos gobernando por decreto, cuando empezando el Gobierno se dijo que iban a desmontar instalaciones”, señaló.

Del tren Santo Domingo-Santiago

También expuso que el mencionado Gabinete de Tránsito y Movilidad publicó el estudio del tren Santo Domingo – Santiago, y que la Fuerza del Pueblo y RD 2044 le entregaron al presidente Luis Abinader el estudio que hicieron, en el cual dicen que de hacer un estudio serio y les tomaría no menos de tres años.

“Lo que conlleva que en este periodo de Gobierno no se podrá construir esa mega obra anunciada”, expresó.

