(VIDEO) Centro Sanitario SD cerrado por elecciones, usuarios molestos por falta de aviso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Centro Sanitario de Santo Domingo anunció el cese de sus servicios desde este viernes y hasta el domingo por la celebración de las elecciones municipales, encontrándose con el malestar de los usuarios que acudieron al lugar y encontraron las puertas cerradas, alegando que no fueron informados previamente sobre la medida.

Reporteros de este medio observaron desde tempranas horas de esta mañana a decenas de personas llegar al centro de vacunación y encontrar un letrero con el anuncio de la suspensión de labores.

“Lo extraño es que yo llamé ayer y no me dijeron nada de que hoy no iban a trabajar”, sostuvo Doris Reyes, residente en el Ensanche Ozama.

“Ellos tenían que darle una información a uno, porque uno es enfermo y mayor también, eso no se hace”, sostuvo otra usuaria del centro.

El referido centro, que ofrece servicios de atención primaria, se encuentra en la calle Galván, a pocos metros del Palacio Nacional.

Este medio no pudo conseguir una reacción de la administración del Centro Sanitario sobre el caso.

Cerca de 7.5 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 158 alcaldes, igual cantidad de vicealcaldes, 1,164 concejales y sus suplentes, 235 directores y subdirectores y 735 vocales, quienes asumirán el cargo el próximo 24 de abril por un periodo de cuatro años.

