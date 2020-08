(VIDEO) Celinés Toribio: Tuve que esperar 18 años para un papel en serie “Big Dogs”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz y también productora de cine Celinés Toribio, confesó que tuvo que esperar 18 años para ser seleccionada en la serie “Big Dogs”, donde interpreta a Esperanza, una enfermera de origen dominicano de mucho carácter, pero también con un pasado cargado de historias.

“Si yo hubiese desviado mi carrera ese papel no existiera para mí”, reconoce la destacada artista, quien alegó que la producción de cine le seguía los pasos y que el guionista de la serie escribió el guión pensando en ella.

Toribio habló sobre su carrera en una entrevista realizada por el comunicador y actor Ramón Moreta, en el programa Bajo el Lente, espacio que es conducido y producido por el productor Willy Gonzalez, en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

La destacada actriz resaltó, que actualmente se encuentra trabajando día y noche en un proyecto donde produce y también participará.

Toribio explicó que en estos tiempos de cuarentena a raíz de la propagación del coronavirus, le han enseñado a desprenderse de todo lo material.

“De que me sirven tener un montón de zapatos cuando no voy a ningún lado, esto no sirve de nada en tiempo de salud, en tiempo de crisis, en tiempo donde tus seres queridos se están yendo”, exprsó la actriz dominicana.

En otro orden, tras conversar sobre temas humanitario, señaló que cuando ve la unión de otros países tales como: Puerto Rico, México o la comunidad judía en los Estados Unidos, expresa que la República Dominicana va bien, pero podría ir mejor y adjudica ese comportamiento a los eventos históricos en los que se ha visto el país.

La actriz, quien es nacida y criada en tierras dominicanas y con más de tres décadas fuera de la misma, dijo sentirse muy atada en lo que acontece en su patria de origen, “al sentirme fuera de mi país, me hace sentir una coraza y defensora de mi nación”.

Toribio quien desde muy joven sintió pasión por la comunicación, se graduó del LehmanCollege en la Universidad de la Ciudad de Nueva York con una Licenciatura en Comunicación de Masas y Teatro, pasión que ha llevado consigo hasta la fecha.

Dicha carrera le ha permitido formar parte de proyectos de cinematográficos como: María Montez, Mediterranean Blue, América, Trópico de sangre, Los locos también piensan, Colao, La soga, Qué León, Los Leones, entre otros largometrajes en los que la destacada actriz dominicana ha logrado participar.

Toribio quien inicio su carrera en la televisión en 1995, durante su recorrido profesional ha entrevistado a numerosas celebridades latinas, incluyendo a Ricky Martin, Luis Miguel, Celia Cruz, Michelle Rodríguez, entre otras figuras artísticas, también se ha destacado como productora, actriz y modelo dominicana.

Toribio también reveló, que en el mundo de la fama se ha visto siempre en situaciones rigurosas y que ha llegado a cuestionarse asi misma sobre si está en la carrera correcta.

“Cuando cambié de la televisión a la radio, un locutor quiso pasar la línea y me ofreció puestos altos si tenía una relación con él, algo que evidentemente no se concretó, yo defiendo mis valores como mujer”, reveló Toribio.

Reconocimientos Internacionales.

Toribio ha sido nombrada como una de “Los 50 Más Bellos” por la revista People en Español.

También ha sido distinguida como una de las personalidades de los medios de comunicación más populares entre latinoamericanos en EE.UU, por el programa “Extra” de la cadena NBC, y asimismo señalada como la mejor presentadora de televisión hispana en los Premios ACE y Mujer del Año por el periódico El Diario de Nueva York.

Pasante:Leidy Feliz.