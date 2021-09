(VIDEO) Celinés Toribio confiesa no podrá ser madre; aconseja a las jóvenes congelar sus óvulos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La actriz dominicana, Celinés Toribio confesó este martes que no podrá ser madre, y les externó un consejo a las mujeres menores de 40 años.

“Después de llorar y lamentarme, aquí un vídeo sincero, claro y lleno de aquellos malos momentos, pero con una convicción clara de que soy una mujer bendecida”, comentó Toribio en su cuenta de Instagram, donde le aconsejó a las jóvenes frisar sus óvulos.

“Por favor, frisen sus óvulos, yo no tenía nadie que me aconsejara hacer eso y realmente me hice tres in vitro, un tratamiento de premenopausia hace como seis años, y ni siquiera soy menopaúsica”, dijo.

Agregó que tuvieron que provocarle la menopausia “porque supuestamente tenía un fibroma en el útero y me tenían que parar la regla. Me inyectaron unas inyecciones en el brazo una al mes, carísima, más de mil dólares al mes”.

La actriz explicó que “los otros tres in vitro fueron fallidos. En el primero di dos óvulos, se fecundaron, me los transfirieron, pero no se pegaron. El segundo se veía que sí que tenía tres y cuando va a nacer la extracción también desapareció, igual el tercero no sobreviró muchos antes de transferirlo porque no se fecundaron bien”.

Explicó que esa situación deterioró su matrimonio y tras divorciarse duró tres años solteras. Ahora tiene una pareja, con la cual aseguró que cumplirá dos años en la próxima semana.

Al estar con su nueva pareja señaló que volvió a hacerse “un montón de exámenes y tengo un pequeño fibroma en el útero y pregunté si eso era lo que estaba evitando y me dice que no que está fuera de donde se fecundaría el ovulo”.

Agregó que el médico le explicó que el problema es la edad y la calidad de los óvulos.

La actriz dijo que se puso a llorar al enterarse que no podría ser madre, y su doctor le dijo que se enfocara en contar sus bendiciones.

“Vive tu vida muy saludable, cuenta tus bendiciones, no me llores porque no puedes ser mamá, sal a vivir tu vida y a disfrutar”, explicó que fue el consejo de su doctor.

Asimismo, señaló que su pareja le recomendó no intentar un embarazo in vitro de nuevo, tras explicarle que si no tiene sus genes tampoco quiere que tenga los de él.

“Dijo a mí no me interesa, no te tengo como una máquina de hacer bebé, cuando estemos listos adoptaremos”, explicó la también modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗖𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘́𝗦 𝗧𝗢𝗥𝗜𝗕𝗜𝗢 (@celinestoribio)

Relacionado