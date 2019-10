(VIDEO) Celebraran en el país “Semana Mipymes” para desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas

View this post on Instagram

En el país será celebrado el evento denominado como “Semana Mipymes” el cual está dirigido al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de brindar servicios de desarrollo empresarial a los emprendedores de la República Dominicana. El evento es coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) y será efectuado los días 23 y 27 de octubre de manera abierta y gratuita, en horarios de 9:00am a 9:00pm, en las instalaciones del Hotel Dominican Fiesta, en la ciudad capital. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do