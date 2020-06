(VIDEO) Cecilia García califica como “deficiente” sistema renovación de cédulas de la JCE

View this post on Instagram

La actriz dominicana Cecilia García se grabó nuevamente este domingo para repetir que es una de los miles de dominicanos residentes en el exterior que no van a poder ejercer el voto el domingo 5 de julio. García, alega que se debe al deficiente sistema de la renovación de cédulas, y otras irregularidades pertenecientes a la Junta Central Electoral (JCE). #elnuevodiariord