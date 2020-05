(VIDEO) CD no logra conocer solicitud extensión estado emergencia; convocan para este sábado

View this post on Instagram

convocan para este sábado | El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho cerró la sesión de este viernes en la que se conocería la solicitud de extensión del estado de emergencia, y convocó para este sábado, tras no lograr aprobar el orden del día. Tras dos intentos, Camacho solicitó un receso de tres minutos y luego de un tercer intento decidió convocar a una nueva sesión para el sábado a las 10 de la mañana. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord