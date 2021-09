(VIDEO) Causa revuelo vestuario de Tokischa con simbología religiosa en alfombra roja de Premios Billboards

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vestuario que utilizó la artista urbana Tokischa este jueves en la alfombra roja de Premios Billboards, ha causado un revuelo negativo debido a la simbología religiosa que este contiene.

A su llegada a la alfombra se le vio luciendo un atuendo que incluía un enterizo transparente que dejaba al descubierto sus partes íntimas. Encima de este tenía una pieza de tela donde llevaba impresa la imagen de un cáliz y unas manos unidas, en actitud de oración, tal y como se estipula hagan los sacerdotes al momento de la eucaristía.

Además, el traje incluía un crucifijo que la cantante llevaba colgado en el cuello que contenía elementos en alusión a un rosario, pieza que se utiliza en la iglesia católica para elevar plegarias a la Virgen María.

En la cabeza, Tokischa, tenía un atuendo muy parecido a una cofia, tocado utilizado por las monjas católicas como símbolo de castidad.

Tras ser entrevistada por uno de los presentadores de la alfombra sobre cuál fue la inspiración para este traje, esta respondió que es “la santa popola”, siendo una respuesta que generó indignación.

Todo esto luego de haber tenido problemas con las autoridades de Jarabacoa, tras tomarse unas fotos en el santuario de la Virgen de la Altagracia que generó furor en las redes sociales, y hasta fue considerada persona no grata en ese municipio.

Mensajes negativos en redes

De inmediato las publicaciones realizadas en las redes fueron bombardeadas por comentarios negativos y en contra a su vestuario generando vergüenza y hasta indignación ya que la misma representó al país en los premios.

Comentarios como: “Santo Dios, no quiero que digan que representa RD”, “Rd quedara en la historia, pero en negatividad”, “Bloqueame señor papá Dios llévatela pa’ no mandártela”, “Pero se equivocó de alfombra no es la del #metgala que esta es en los #billboards”.

Pero también, los comentarios no se hicieron esperar: “Todo país tiene su Lady Gaga…”, “Tiene un estilazo”, “La Gente de la Vega, ya cenaron?”, “El Cristiano que se burle de los pájaros se lo comen vivo…”.

