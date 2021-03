(VIDEO) Catedrático señala Gobierno debe considerar sistema del váucher educativo en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El catedrático Pericles Feliz consideró que el Gobierno dominicano debería considerar el sistema del váucher educativo como una opción para implementar en el país, debido a que el sistema de educación en la República Dominicana tiene mucha deficiencia en la actualidad.

“Yo creo que es conveniente para el sistema educativo dominicano porque lo que a nosotros nos llega, a los que damos clases en universidades, es un estudiante en muy malas condiciones”, declaró.

Pericles emitió sus comentarios durante su intervención en el programa Enfrentados, que conducen Mariano Abreu, Dugueslin Santana y Edward Ramírez, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 57:45).

Señaló que la educación ha cambiado mucho y el país se encuentra muy atrasado en cuanto a enseñanza, por lo que dijo que los estudiantes del sistema público están llegando a las universidades con muchas lagunas en lectura, matemática, geografía y otras materias básicas.

“Y no solo los estudiantes, nosotros vivimos en una isla y los profesionales no saben la ubicación con respecto a ninguna parte del mundo, tú le dices que señalen el norte y no sabe, imagínate los más jóvenes”, aseguró.

Pericles dejó ver que la idea puede ser posible si se toma en cuenta el presupuesto de $190 mil millones de pesos, aproximadamente, que se da a Educación y se divide entre los 2.1 millones de estudiantes del sector público, asegurando que un alumno le estaría costando alrededor de $85 mil pesos al Estado dominicano, con lo que se podría pagar un año de estudio en un centro privado.

“Lo que yo quiero saber es ¿lo que da el Estado al sistema público es mejor que los que pagan $85 mil pesos al año en el sistema privado?”, señaló.

Por último, aclaró que no le corresponde decir si el país debe hacerlo o no, pero recalcó que se debe considerar la idea porque hay muchos ejemplos de países que han logrado avanzar con el sistema de educación de váucher.

“Hay países que te dicen ‘bueno, nosotros tenemos que darte $85 o $100 mil pesos por tu niño, te vamos a dar una tarjeta para que tú puedas ir al colegio que tú entiendas conveniente’”, agregó.