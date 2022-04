(VIDEO) Catedrático Francisco Cruz Pascual: “La actitud de la ADP es Danilista y no encaja en siglo XXl”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El catedrático Francisco Cruz Pascual manifestó que una de las cosas más importante que hace falta sembrar en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es la del positivismo para que la República Dominicana pueda salir de subdesarrollo y para construir la democracia que se ha retrasado desde 1981, debido a que la gente solo es democrática cuando le conviene.

“La actitud de la ADP es Danilista, una actitud que no cabe en el siglo XXl, de mucho ego, tenemos que trabajar la democracia, porque lo que queda en el medio es la familia dominicana es la más vulnerable, esos muchachos están condenado a la frustración de una escuela mala, una escuela que lo que está haciendo es egresando gente para el fracaso”, indicó.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y José Díaz en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cruz Pascual puntualizó que hay derechos y deberes los cuales deben ser asumidos de la misma forma dentro de la sociedad.

(Ver entrevista en el minuto 36:46).

Sostuvo que para mejorar la educación en la República Dominicana es necesario sentarse con todos los actores: la familia, la sociedad civil, gente que pueda ser árbitro y veedores de los acuerdos realizados.

“En septiembre del 96 a mí me invitaron a un consejo de gobierno ahí se estaba planteando el aumento del 100% para los maestros y yo le dije al presidente que ese aumento debería tener una devuelta; es decir, que ellos van a dar a cambio, porque lo que se regala no tienen ningún fundamento de respeto”, externó.

De igual forma, dijo que el desorden que existe en las escuelas, donde se dan enfrentamientos entre maestros y estudiantes, no es culpa de una sola persona o una autoridad, sino que hay una entropía social que no ha sido manejada bien políticamente, porque los partidos hacen lo que les conviene para los votos.

“No hay culpables, es la sociedad dominicana que tiene que empantalonarse y decir que quiere algo diferente decir, yo no voto por eso, aquí van y votan y no tienen un encuentro con el beneficiado del voto, pero eso no solo pasa en la República Dominicana, hay una gran degeneración moral”, subrayó.

Destacó que si el mundo quiere un cambio debe sentarse a discutir lo que realmente necesita y crear planes que ayuden a construir el país anhelado. Asimismo, dijo que en educación la sociedad debe empantalonarse de la misma manera en que lo hizo con el 4% para que en todos los sectores de la vida nacional se invierta el dinero requerido para su desarrollo.

Que en “educación, medio ambiente, salud y seguridad ciudadana se invierta el dinero, porque son las cuatro patas del desarrollo de un país”, planteó.

Relacionado