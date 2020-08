(VIDEO) Catalogan como abuso sexual video grabado por “Mami Jordan” junto a su hijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político y comunicador, Mihail García, calificó este martes como una agresión sexual el video en el que se ve a la figura de redes sociales conocida como “Mami Jordan”, realizando bailes eróticos con su hijo menor de edad, lo cual asegura se debe a desconocimiento de leyes y falta de educación.

“Eso es una agresión sexual para el niño porque él no entiende eso, eso está estimulando al niño a un tema que no domina, y que no está dentro de la normalidad en su estadío de vida”, aseveró García.

García emitió sus planteamientos durante su participación en el programa El Nuevo Diario en la Noche, el cual es conducido por Anderson Rodríguez, y Priyanka Rodríguez, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“En el Código del Menor de la República Dominicana el artículo 126, literal C, tipifica que cuando se cometa o se permita que otros cometan abuso sexual con el niño o adolescentes u otros actos lascivos, eso es penado”, resaltó García.

García indicó, que en el Código del Menor está tipificado con hasta 5 años y con multa de 1 mil hasta 5 mil pesos, esto en caso de que quien cometa el hecho no fuere la madre del menor.

“Si es su madre pudieran hasta quitarle al menor, un asunto muy grave, pero reitero, hay que comenzar a mejorar la calidad de la educación, y eso implica la educación en valores”, puntualizó el comunicador.

El analista político agregó que “si se educa a la población ella hubiese aprendido en la escuela que eso no está bien, y que una agresión sexual es lo que ella hizo, pero ella no sabe lo que es una agresión sexual”.