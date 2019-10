(VIDEO) Castillo Semán acusa a Palacio Nacional y al presidente de JCE de orquestar supuesto fraude en primarias PLD

View this post on Instagram

Castillo Semán acusa a Palacio Nacional y al presidente de JCE de orquestar supuesto fraude en primarias PLD EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político Vinicio Castillo Semán acusó ayer al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán y al Palacio Nacional de, presuntamente, orquestar un supuesto fraude en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ). Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do