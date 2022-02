(VIDEO) Castillo Pantaleón advierte conocer juicio de fondo casos corrupción lleva MP pasará de 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, sostuvo que podría pasar del 2024 el proceso para conocer juicio de fondo a los actuales casos de corrupción llevados por el Ministerio Público, debido a la extensa cantidad de acusados, los recursos probatorios y algunas falencias en el sistema judicial.

“Las vías recursivas son un derecho que constitucionalmente está garantizado, por la multiplicidad de acusados y el volumen del fardo probatorio, un juicio de fondo de estos puede durar una cantidad muy larga de tiempo, un proceso de esos dura años. En conclusión, sí, van a rebasar el año 2024 todos esos procesos”, consideró.

Castillo Pantaleón fue entrevistados por Liliam Mateo, Simón Rodríguez y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El jurista comentó que la mecánica procesal existente en el país no permite rapidez en los procesos, y según expuso, tampoco concibe un control efectivo de lo que hace o no el Ministerio Público.

“Los abogados que peinamos canas, conocemos las falencias del anterior sistema y podemos identificar la falencias en el presente, yo sé eso porque alguna vez en mi vida ejercí mucho la materia penal desde una posición que ya no existe que es la del juez de instrucción”, indicó.

En ese sentido, explicó que el juez de instrucción era el que sometía a pesquisa el expediente que las autoridades presentaban, sin embargo, dijo que en la actualidad la acusación está en manos exclusivas de la Procuraduría.

“Antes, el monopolio de la acusación en manos exclusivas del Ministerio Público no era permitido, en la actualidad está absolutamente sellado, ejemplo, si un ciudadano quería querellarse contra un miembro del Comité Político del partido de gobierno, existía el apoderamiento directo del juez de instrucción, pero ahora no se puede”, expresó.

Asimismo, indicó que en los actuales momentos el juez de instrucción se ha vuelto un mero tramitador de audiencias de medidas de coerción, argumentando que esto es parte de un engranaje que lo único que ha generado es una mayor proporción de presos preventivos.

“Para instalar este sistema, que absolutamente es un monopolizador del proceso, en manos de la autoridad política se decía que el otro sistema era político. Yo me gano la vida en el presente modelo y yo lo que veo es que las cosas no van para mejor, yo no creo que haya un abogado contento en este país”, concluyó.

