(VIDEO) Castaños Guzmán insta nuevamente al gobierno actuar con prudencia ante caso Plan Social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, sostuvo, junto al pleno de esa institución, un encuentro con directores de medios de comunicación, en el que instó nuevamente al gobierno a actuar con prudencia, ante el caso de la compra de electrodomésticos por parte del Plan Social de la Presidencia.

Sobre el tema, Castaños Guzmán sugirió ayer al gobierno suspender, por motu proprio esta práctica, a fin de evitar confusiones.

“Yo ayer dije algo que ha sido criticado, pero no me arrepiento de haberlo dicho, yo creo que los motu proprios son tan buenos. Dice el apóstol Pablo que hay cosas que son lícitas, más no todas me convienen”, indicó el titular del órgano electoral durante el encuentro.

La directora general del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba, rechazó este miércoles que la compra de electrodomésticos que planea ejecutar ese organismo responda a intereses electorales oficialistas. La funcionaria aseguró que ese proceso es parte de las ejecutorias normales que realiza el organismo a principios de cada año.

En el encuentro, Castaños Guzmán sostuvo además que las elecciones saldrán bien “si los actores quieren que salga bien. Porque hay una corresponsabilidad, y viene por la Junta, los partidos políticos y los ciudadanos”.

