(VIDEO) Castaños Guzmán: garantía de la salud de electores dependerá del distanciamiento físico en las filas

View this post on Instagram

para conversar sobre elecciones 5 de julio | El pleno de la Junta Central Electoral (@juntacentral), se reunió este miércoles con directores y ejecutivos de comunicación del país, con los que abordó diferentes tópicos relaciones con las elecciones del próximo 5 de julio. Al hacer uso de la palabra, el presidente del pleno, Julio Castaños Guzmán, informó que todas las boletas que serán utilizadas en los próximos comicios están impresas. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord