(VIDEO) Castaños Guzmán a Leonel: “respetamos y escuchamos sus apreciaciones. Diálogo continúa”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A raíz de las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, manifestó este miércoles que ese órgano electoral respeta y escucha las apreciaciones del exmandatario. El titular del órgano electoral sostuvo además que “el diálogo continúa”. #elnuevodiariord