(VIDEO) Casa del peregrino se mantiene custodiada; anuncia se hará prueba del COVID-19 este lunes

Miembros de la Policía Nacional se mantienen custodiando desde el pasado lunes la residencia del peregrino Mildomio Adames, en Villa Altagracia, con el fin de que no salga de su casa tras la peregrinación efectuada el domingo en Puerto Plata y así evitar posible contagio de coronavirus, en caso de que resultase positivo. @policiard #Elnuevodiariord