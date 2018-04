(VIDEO) Hombre sale ileso tras precipitar su carro en río de Bonao

Conductor pierde el control y cae a un río en Piedra Blanca, Monseñor Nouel. Serafín Antifis, quien regresa de San Francisco de Macorís, salió ileso del incidente. #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on Apr 18, 2018 at 12:28pm PDT