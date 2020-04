(VIDEO) Carolina Mejía recibe certificado de elección como alcaldesa por el Distrito Nacional

View this post on Instagram

por el Distrito Nacional | La alcaldesa electa del Distrito Nacional, Carolina Mejía (@carolinamejiagomez), recibió este viernes el certificado emitido por la Junta Central Electoral que la acredita legalmente como ganadora del torneo electivo del quince de marzo pasado, en la Junta Electoral del Distrito Nacional de manos de las autoridades competentes. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD