(VIDEO) Carolina Mejía ni niega ni confirma una eventual repostulación a la Alcaldía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La alcaldesa por el Distrito Nacional, Carolina Mejía, ni negó, ni confirmó una eventual repostulación a ese mismo cargo, de cara a las elecciones municipales del 2024.

«El 24 de abril del año 2024 yo termino este período para el que fui electa, donde los capitaleños me honraron con un voto de confianza y que yo a estos tres años, gracias a Dios, he podido cosechar con grandes frutos, porque han sabido valorar de manera muy positiva el esfuerzo que he hecho», fue la respuesta Mejía a los periodistas al ser cuestionada sobre el tema.

La alcaldesa aclaró que «lógicamente, habrá decisiones que tomar en su momento y yo en el momento pertinente, pues lo haré».

Mejía, quien habló durante la inauguración del parque Urbanización Coral, explicó que estaría al lado del presidente Luis Abinader, trabajando por la reelección.

«El presidente Abinader es un hombre que tiene su corazón comprometido con los mejores intereses de este país y de nuestra gente y ahí me va a tener como un soldado, a su lado, como lo hemos demostrado, no solamente yo, yo digo los Mejía, porque está mi papá, está uno de mis hijos que colabora directamente con nuestro presidente y estoy yo», resaltó.

Aseguró que si dependiera de ella, ya hubiese hecho pública la reelección del actual gobernante, pero está esperando que sea él quien haga la confirmación.

Sobre su cargo como alcaldesa, dijo: «Yo todavía en estos meses que tengo frente a la ciudad por el período que me eligieron, no me voy a distraer de mis obligaciones, que es con los ciudadanos».

Se recuerda que el pasado 24 de abril, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, manifestó que la etapa de Carolina como alcaldesa del Distrito Nacional concluyó, ya que a su entender el equipo que encabeza “ha hecho una magnifica gestión” y cuatro años es suficiente.

“Es una decisión de ella, yo como padre de ella le digo que ya está bueno, ella demostró que tenía capacidad gerencial, honestidad, trabajo, honrada, no es arrogante, no es prepotente, ¿Tú quieres más? Cuatro años está bien. Tenemos que acostumbrarnos al cambio. Tiene que haber cambio, nuevas caras”, dijo Hipólito al ser abordado por la prensa previo al acto de rendición de cuentas de la Alcaldía del DN, correspondiente al tercer año de gestión.

Agregó que la alcaldesa “tiene necesidades” a las que tiene que dedicarse, dentro de las que destacó que debería dedicarse el tiempo que le queda como secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Ella tiene hijos, tiene hijas, tiene actividades comerciales que no gasta ni un centavo ni aquí ni allá, no le debe a nadie”, apuntó.

Asimismo, afirmó que no hay posibilidad de que Carolina, como secretaria del partido, al igual que el presidente, José Ignacio Paliza, se postulen a la Vicepresidencia debido a que los estatutos del partido se lo impiden.

