(VIDEO) Carol Pérez defiende la independencia de criterio en el periodismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista dominicana residente en Colombia, Carol Fior Daliza Pérez, dijo ser creyente de que la independencia de criterios une a las personas, las articula por el bien común y esto debe primar en el periodismo, porque de otra manera no ve cómo pudiera realizarse este ejercicio.

“A mí no me gusta la lambonería, yo no hago nada para exaltar a nadie, yo exalto las ideas y las cosas que les gustan a la gente, que agregan valor a la vida de la gente y no aparentar lo que no somos, en eso creo yo, en esa independencia”, añadió.

Pérez subrayó que cree en las ideas que las personas plantean, al ser entrevistada por los periodistas Alberto Tavárez y Héctor Luzón, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Refiriéndose a este tema, la periodista hizo un símil con la política dominicana, de la cual se alejó porque “lamentablemente” en este aspecto los dominicanos seguirían ciegamente a un líder, aunque esté equivocado.

“En la política dominicana usted tiene que seguir ciegamente a un líder aunque diga un paquete de barrabasadas y así no opera, la política no puede ser así, por eso entiendo que me alejé un poco de la política dominicana; seguiré convencida toda la vida de que son las ideas las que nos unen y las que nos articulan por el bien común, no las personas”, expresó.

Destacó que si hay algo que rescata de la política colombiana es que hay más libertad y las personas se moverían por sus ideas, no por las de otros y en ese sentido mencionó que le gustan las ideas del presidente Luis Abinader, más no está de acuerdo con el partido oficialista.

“Abinader me parece un tipo estructurado, que nos representa. Él ahora estuvo allá en Colombia y yo lo entrevisté, me parece un señor muy formal, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con el partido, al contrario, me parece que el partido es desatinado y no está al nivel del presidente”, expuso.

