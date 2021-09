(VIDEO) Carmen Villalobos exhibe en las redes su nuevo cambio de look

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA.- Proyecto nuevo, look nuevo. Eso es lo que debió pensar Carmen Villalobos, quien a punto de iniciar una nueva aventura profesional en México decidió ponerse recientemente en las manos del reconocido estilista Julian Hair Studio para renovar su imagen.

La actriz colombiana, quien semanas atrás se mudó a Miami junto con su esposo Sebastián Caicedo, optó en esta ocasión por teñirse el cabello completamente de rubio.

“¿Será que las rubias se divierten más? No lo sé, pienso que eso depende de cada quien. Aunque nunca había sido real y totalmente rubia… ¡Hasta hoy!”, escribió la antagonista de Café con aroma de mujer (Telemundo) junto a una grabación en la que presume su nuevo look.

“El que no arriesga no gana, así que este será mi look para el próximo proyecto”, agregó.

Tan contenta quedó con el resultado que la actriz ya tiene en mente su próximo cambio.

“Después de este color lo quiero… ¡rosa!”, aseveró sin dudarlo la carismática actriz.

