(VIDEO) Carlos Silver dice es “un crimen” no validar su participación; hará 4to intento en Madrid

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El compositor y cantante dominicano, Carlos Silver, manifestó que es un crimen del jurado el no haber validado su participación al intentar romper el Récord Guinnes de más horas cantando, indicando que realizará un cuarto intento por poner su nombre a la hazaña, la cual está pautada para hacerse en la Plaza del Sol de Madrid, en España, en el mes de octubre de este año 2021.

“Si lo vemos desde el punto de vista humano, por su puesto que ha sido un crimen”, dijo el artista.

En ese orden, indicó que producto de su último intento por romper el récord ha padecido de dos accidentes cerebro vasculares (ACV), los cuales asegura son reversibles y están siendo tratados por el doctor Cruz Jiminián.

Silver emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Paloma de la Cruz, en el programa Novedades, el cual conduce junto a Laurie Peña, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 2:30).

“Hablamos de un récord casi letal, porque yo mismo vi cuando me vinieron a buscar en dos ocasiones, algo que no se si lo puedan creer, ante Dios lo digo, por dos ocasiones yo vi cuando me dijeron súbete y ven que nos vamos”, dijo en alusión a que pudo morir en el acto.

Asimismo, dijo que este intento desde España le asegura poder arrebatarle el récord al indio Sunil Waghmare, ya que sería realizada desde un país que es una potencia a nivel mundial.

“Dominicanos en Madrid, Europa, Suiza e Italia, prepárense y vayan mudándose desde temprano en septiembre, para que en octubre estemos todos juntos”, puntualizó.

Reconocimiento

Silver dijo además, que el Congreso de la República, a través de la gestión de los diputados Josefa Castillo y Pedro Botello, se contempla reconocerlo con el galardón heroico de “Hijo Meritorio de la Nación”, debido a su aporte en dar a conocer el país por todo lo alto, por promover la cultura, el orgullo patrio y sobre todo por ser un ejemplo de que las personas no deben rendirse.

Salud y preparación

Al ser preguntado sobre cómo realiza su preparación y cómo se cuida para intentar establecer un Récord Guinnes, Silver indicó que dicha actividad lleva un régimen de preparación y disciplina.

“Para estos récord hay que estar preparándose tres meses anterior a la fecha, se hace foneatría, natación, correr mucho, tienes que cantar ocho horas diarias por tres meses sin parar. Hay que tener siete especialidades médicas con 22 médicos tratándote”, indicó.

Asimismo, resaltó que hay que estar bien preparado para intentarlo ya que asegura nadie llega al segundo día del récord.

“El único atrevido en el planeta que ha hecho el récord tres veces ha sido este dominicano”, agregó.

Silver manifestó que desde hace cinco años en adelante se ha olvidado de que es piloto, compositor y pianista, en busca de romper el récord más inalcanzable, difícil y letal del planeta.

“Creo que no debemos rendirnos si nuestra meta y objetivo es loable. Yo me enfoco en hacer algo que sea de bienestar para la humanidad, y de bienestar para mi país”,

Redes sociales

Igualmente, Silver dijo que en las redes sociales siempre habrá personas que hacen comentarios que a los artistas no les gusta escuchar, al tiempo de indicar que muchos le dicen que se ponga a trabajar y que las actividades que realiza no le importan a nadie.

“Yo no me llamo genio, pero si soy una persona que tiene un plan para llevarlo a cabo, y también existe una diferencia entre tratar de lograr una meta para cambiar mentalidades en el mundo y trabajar, las cosas son muy diferentes”, puntualizó.

“Para lograr una meta como esta hay que trabajar por cien hombres por más de cien años, esa es la diferencia”, sostuvo el cantante.