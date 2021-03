(VIDEO) Carlos Sánchez responde sobre la acusación pública de Felipe Polanco “Boruga”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El humorista Carlos Sánchez respondió sobre la acusación pública de su colega, el veterano comediante Felipe Polanco “Boruga”, quien lo señaló tras presuntamente plagiar las frases de su libro “E’ que somos así” para utilizarlas en el comercial de una entidad bancaria, indicando que “en ningún momento agarramos ese trabajo para crear el otro trabajo”.

“Nosotros en ningún momento agarramos ese trabajo para crear el otro trabajo, simplemente fue una coincidencia. Eso es un libreto de una publicitaria, yo me paré a leer un teleprompter. Uno le agrega su cosita, uno le pone su gracia”, acotó Sánchez.

Las declaraciones del humorista surgieron en el marco de una entrevista que cedió para el espacio digital Alofoke Radio Show, donde además, aprovechó el lugar para esclarecer que “el libreto en general fue de los creativos de la publicitaria encargada del comercial, pero que ellos tampoco tuvieron la culpa del alegado plagio”.

Sánchez agregó a su explicación que “se trató de una confusión porque es normal que si se pide una lista de vocablos o expresiones de cómo habla el dominicano, es lógico que los resultados sean parecidos. Porque si tú me dices dime cinco formas de cómo habla el dominicano, pues el dominicano no dice que llegó, sino que le cayó; el dominicano no se baja, él se apea; tú haces una lista de diez, entonces ¿tú y yo no vamos a terminar con casi el mismo resultado? porque es cómo habla el dominicano”.

“Tú estás haciendo chistes de algo muy genérico, del dominio público, de cómo habla el dominicano, es probable que cuando tú hagas un proceso creativo vas a terminar con el mismo resultado y ahí fue la confusión”, agregó.

Asimismo, el comediante esclareció que el asunto quedó aclarado con Felipe Polanco, por lo que no hay necesidad de que el tema se lleve a asuntos legales.

“No tengo ningún problema con Felipe, él y yo ya conversamos. El tampoco lo culpo, él tiene derecho a de sentir que se parece a su rutina”, afirmó Sánchez al tiempo que descartaba el que veterano estuviera “buscando sonido” como señalaron algunos internautas.