(VIDEO) Carlos Peña: Advertimos que la Junta Central Electoral iba a meter al país en un lio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Carlos Peña indicó este lunes que desde el año pasado el ha estado viendo un alegado comportamiento inadecuado en la actual Junta Central Electoral (JCE) por lo cual dijo dijo haber advertido que esa entidad iba a meter al país en un gran lío.

“Advertimos el pasado año que esta Junta Central Electoral iba a meter a este país en un gran lío. Nosotros acusamos y responsabilizamos al señor Castaños Guzmán por estar el dispuesto a prestarse a cualquier situación, de manera que la historia nos ha dado la razón”, aseveró Peña.

El pastor emitió sus declaraciones al ser entrevistado por los comunicadores del programa “Enfrentados”, el cual se transmite de lunes a viernes por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Peña indicó que se ha estado viendo un comportamiento en la actual Junta Central Electoral (JCE), que dista mucho de lo esperado por el pueblo de una entidad que vela por el buen funcionamiento del proceso electoral.

Igualmente, sostuvo que el pasado 16 de febrero, día de las elecciones municipales, se le dio un golpe profundo al país del cual durará tiempo para reponerse a la democracia dominicana.

“Aquí no solo se suspendieron estas elecciones, si no que se rompió el orden constitucional que en materia electoral está establecido. El orden constitucional ha sido severamente vulnerado al no poder el pueblo dominicano ir a las urnas a expresarse”, agregó Peña.

Asimismo, expresó que el proceso electoral dominicano está en manos de una persona que no tiene las competencias en términos del valor, carácter y la entereza para llevar las elecciones como los dominicanos se merecen que se desarrolle.

“Para lo que se ha convocado el 15 de marzo esta jornada de las elecciones municipales es digno de preocupación, yo estoy muy preocupado por el hecho de que nos invitan a montarnos en un avión que acaba de estrellarse”, puntualizó el pastor Peña.

