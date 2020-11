(VIDEO) Carlos Martínez se disculpa por violar las normas de distanciamiento en Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARO, SANTO DOMINGO.- El lanzador dominicano Carlos Martínez (el Tsunami) se disculpó con las autoridades de la República Dominicana, luego de que el pasado domingo fuera detenido tras participar en la actividad “Circuito Pop”, en el malecón de Puerto Plata, junto a la cantante urbana Denisse Michelle Tejeda, conocida como “La Perversa”, violando las normas de distanciamiento para la prevención del COVID-19

“Quiero abordar directamente los informes recientes que circulan sobre mí en los medios en este momento. Las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno dominicano están ahí por una razón: mantenernos a todos a salvo y detener la propagación del virus Covid-19″, agregó.

Además, “es oportuno aclarar que en ningún momento he promovido o patrocinado el evento que tuvo lugar en Puerto Plata el domingo 22, ni fue mi intención que mi breve participación en la situación pudiera producir efectos no deseados; Entiendo que debería haber sido más reflexivo sobre cómo mis acciones podrían afectar no solo a mí y a los más cercanos a mí, sino también a muchos otros. He cometido un error y lo reconozco plenamente; y prometo aprender de esta experiencia en el futuro. Al mismo tiempo, quiero pedir disculpas a las autoridades y a la población en general”, expresa el lanzador a través de un video publicado a través de la red social Instragram.

Martínez y “La Perversa”, fueron detenidos cuando se trasladaban en la motocicleta que conducía, sin mantener el distanciamiento, sin mascarillas y en un conglomerado de personas.

El diestro de los Cardenales de San Luis, quien en el béisbol dominicano pertenece a las Águilas Cibaeñas, conoce los estragos que puede causar el COVID-19, ya que durante la temporada de liga mayor, perdió tiempo de juego, ya que se contagió del virus, que ha acabado con millones de personas en todo el mundo.