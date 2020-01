(VIDEO) Carlos Guzmán dice asumirá iniciativas como la de “Nuvi” en su gestión municipal de SDN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Norte por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Guzmán, dijo ayer que su gestión municipal asumirá iniciativas como la de “Nuvi”, razón por la cual hizo un llamado a los empresarios de su demarcación a que se sumen a este tipo de proyectos ideado por un sector empresarial en el Distrito Nacional.

“Hay un grupo de empresarios que se llama NUVI que se formó recientemente, que va a comprar botellitas y va a comenzar a reciclar, entonces vamos a crearles las condiciones para que NUVI se integre y que otros empresarios nos ayuden a convertir la basura en dinero”, sostuvo Guzmán.

El postulante a la Alcaldía del Distrito Nacional del PLD, se expresó en esos términos tras participar de la iniciativa denominada “Santo Domingo Debate” panel que organiza el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), donde los candidatos a cargos municipales exponen sus propuestas de gobierno municipal, ante las venideras elecciones del 16 de febrero.

“Yo estoy motivando a los empresarios de Santo Domingo Norte para que sean parte, los estoy invitando para que sean parte a partir del 24 de abril y que nos acompañen en ese proyecto que va a iniciar y que va a favorecer mucho”, dijo Guzmán.

Durante el desarrollo del panel, moderado por el comunicador Pablo Mckinney y transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, además de sus redes sociales, así como también por Radio Cadena Comercial (RCC), con sus plataformas de Telefuturo, Canal 16, Teleradio América (TRA) y Canal del Sol, participaron los candidatos Carlos Guzmán (PLD); Francisco Fernández (PRM); Indhira Filomena (Alpaís); Joselin Sánchez (PRSC); y Ulises Díaz, de la Fuerza del Pueblo.

Asimismo indicó, que con la conversión de la basura en dinero esto se puede retribuir a la sociedad en bienes, servicios e infraestructuras a toda la comunidad de Santo Domingo Norte.

“¿Qué es reciclar? Es papel, cristales, y orgánico, son tres fundas es práctico, no es tanta teoría. Yo quiero que Santo Domingo Norte me dé la oportunidad y que en el 2024 me evalúe, que me evalúe al final del camino, yo no voy a teorizar mucho, yo voy a ser un alcalde operativo”, aseveró el candidato del PLD.

Guzmán fue enfático al decir que para él la limpieza es un tema “innegociable”.

El aspirante a la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte, también planteó durante su participación en “Santo Domingo Debate” su esquema de propuestas para la solución de la problemática del transporte, seguridad ciudadana, desechos sólidos, planeamiento urbano, y también se le concedió un minuto para que digan por qué los electores deben elegirlos en las boletas el próximo 16 de febrero.

Próximo debate

Los siguientes encuentros se realizarán el próximo 30 de enero con los candidatos de Santo Domingo Oeste; el 3 de febrero en el Distrito Nacional, y 6 de febrero en Santo Domingo Este.

De parte del Codessd, intervinieron los miembros de su consejo directivo encabezado por su presidente Jonathan Cabrera, Samuel Sena, vicepresidente, Manuel Ogando Fernelis, tesorero, y Peter Read, quien funge como vocal del consejo.

¿Qué es Nuvi?

Un grupo empresarial conformado por más de 20 empresas han creado la iniciativa Nuvi, la cual es una de las mayores alianzas privadas que persigue la gestión eficiente y el reciclaje de residuos sólidos en la República Dominicana, la cual ha sido presentada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Una de las principales medidas ejecutadas por esta alianza, es la implementación de múltiples puntos Nuvis, unos 200 diseminados en todo el territorio nacional, para realizar una recolección de botellas plásticas que pueden ser reutilizables para la fabricación de nuevos productos.

El eslogan utilizado por la plataforma Nuvi es “Somos botellistas”, con el cual se persigue crear conciencia en la población sobre la importancia que es el reciclaje para el medio ambiente.

