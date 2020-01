VIDEO: Carlos Gómez se suma a críticas hacia Lidom por jugadas cantadas por árbitros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jardinero central de las Águilas Cibaeñas, Carlos Gómez, se sumó este lunes a las lluvias de críticas que han surgido contra la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) tras las controversiales llamadas de los árbitros durante el partido decisivo del fin de semana entre los Tigres del Licey con los cibaeños.

“Eso fue una falta de respeto y de responsabilidad. Entonces durante el mismo partido hay una jugada safe, de parte del Licey, y la cantan out, como para justificar”, afirmó Gómez en alusión a las jugadas cantadas en primera base con batazos de Melvin Mercedes y Emilio Bonifacio, respectivamente.

“Yo no estoy de acuerdo, ni es justo que por llamadas que no son correctas la liga se deteriore. No quiero culpar a los árbitros porque están haciendo un trabajo, ellos se revelaron y dijeron que no querían árbitros extranjeros, tienen que mejorar su trabajo”, indicó Gómez a través de un audio que circula en las redes sociales.

Agregó que si la Liga Dominicana de Béisbol no hace lo necesario y justo en materia de arbitraje esta “se va a deteriorar completamente”.

“Para nadie es un secreto que estas dos jugadas que pasaron, y varias jugadas más, fueron llamadas mal”, manifestó el ganador de un guante de oro en Grandes Ligas.

También recordó un batazo conectado por Sócrates Brito, que, según dijo, la bola picó en zona buena, y sin embargo fue decretado foul. “Eso es injusto también”.

En tal sentido dijo entender a su compañero Ronny Rodríguez, quien ayer anunció que se retira de manera temporal de la pelota dominicana supuestamente para dedicarle más tiempo a su familia.

El estelar jardinero también se refirió a las cámaras que se utilizan para la transmisión de los partidos, expresando que deben haber más.

Anuncios

Relacionado