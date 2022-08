(VIDEO) Carlos Gabriel García asegura Ley de Extinción de Dominio tiene dos padrinos: Abinader y EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exviceministro de Relaciones Exteriores Carlos Gabriel García, manifestó este viernes que el Congreso Nacional fue “nulo” en el proceso de aprobar la Ley de Extinción de Dominio porque los autores principales fueron el Presidente Luis Abiander y la Embajada de los Estados Unidos de América en el país, y le aconsejó a la institución legislativa “ponerse en sintonía” en la próxima legislatura.

“Lo que hizo el Congreso fue darle los pasos que la Constitución establece, pero no fueron capaces de aprobar ese proyecto por motus propio, la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno yo insisto en que no la está utilizando de la manera correcta, ahí hay 100 leyes con vocación constitucional que no han sido tocadas”, expresó.

Incluso, dijo que el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo tuvo que quejarse de que los proyectos que envían al Congreso Nacional son prácticamente engavetados como habría sido la propuesta de las consultas populares mediante referéndum.

García fue entrevistado por los periodistas Rafael Zapata y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Al hablar específicamente de la Ley de Extinción de Dominio, dijo que la misma puede ayudar al país, sin embargo, se debe ser cuidadoso con su implementación y no utilizarse para persecuciones de contrarios cuando se esté en el poder.

“Aquí tenemos en la capital, sobre todo en el malecón, una serie de torres a medio hacer, tienen años y no se ha podido tocar y eso está afeando el malecón de la capital, para mí son un trofeo a la criminalidad, entonces yo creo que esta ley puede ayudarnos, pero su implementación debe ser muy cuidadosa”, expresó.

Reelección

El exfuncionario aseguró que la repostulación del presidente Luis Abinader es un hecho porque en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no hay contrincantes, mas puntualizó que la reelección del mandatario dependerá de factores coyunturales y de la forma en que los funcionarios hagan suya la tarea que está desplegando el jefe de Estado.

Consideró que el presidente Abinader en muchas ocasiones luce en la soledad impulsando proyectos y programas que deben ser respaldados por su equipo de gobierno, el cual a veces ve que se “esconde”.

También manifestó estar convencido de que el escenario político nacional se va a terminar de configurar en octubre, cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) elija su propuesta a la presidencia, y dijo estar seguro de que será Abel Martínez, así como Leonel Fernández serán el candidato de la Fuerza del Pueblo (FP).

“Hay ventajas y desventajas, el Gobierno tiene una amplia capacidad de maniobra para lograr en el momento preciso lo que pueda desear para construir una mayoría electoral, tiene la desventaja de la crisis global que está afectando la economía global y que se refleja en la economía local, pero no se puede de ninguna manera subestimar a ninguno de estos tres actores”, manifestó.

